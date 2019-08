Governo: M5s, fake news diffuse ad arte, giornali ci cascano

- Il Movimento cinque stelle, in una nota, scrive che "quanto riportato da alcuni organi di stampa è totalmente falso. Non solo, nessuno dei quotidiani ha contattato fonti ufficiali del M5s con l’intento di verificare questa clamorosa fake news. Sono cascati nel giochino di qualcuno, ma siamo abituati ormai. Non ci interessano poltrone, non ci interessano giochi di palazzo. Per noi è importante il taglio dei 345 parlamentari per dare un grande segnale di cambiamento. Punto. Abbiamo sempre lavorato per fare il meglio del Paese e soprattutto in questo momento", conclude la nota, "dopo che la Lega ha fatto piombare l’Italia in una crisi senza precedenti, nel pieno di agosto". I pentastellati commentano così le indiscrezioni che vedrebbero un riavvicinamento, appunto, tra M5s e Carroccio. (Com)