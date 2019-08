Slovenia-Croazia: ministero Esteri Lubiana smentisce dichiarazioni Zagabria su disputa confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Slovenia ha diffuso una nota per smentire alcune dichiarazioni fatte dal nuovo ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic Radman, nel corso di una recente intervista all'emittente "N1". Lubiana smentisce la versione secondo cui il ministro degli Esteri sloveno Miro Cerar avrebbe "quasi accettato" la linea del premier croato Andrej Plenkovic per la risoluzione della disputa sui confini marittimi tra i due paesi. Cerar, ribadisce il ministero sloveno, sia come premier che ora come ministro ha "costantemente e fermamente difeso lo Stato di diritto e l'importanza di rispettare le sentenze dei tribunali internazionali". Secondo Lubiana, inoltre, non è vero che tutti i paesi dell'Ue stanno incoraggiando Slovenia e Croazia a risolvere la disputa a livello bilaterale in quanto invece insistono principalmente sul rispetto del diritto internazionale e quindi della sentenza del tribunale d'arbitrato. (segue) (Lus)