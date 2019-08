Slovenia-Croazia: ministero Esteri Lubiana smentisce dichiarazioni Zagabria su disputa confini (2)

- Il ministro degli Esteri sloveno Miro Cerar ha avuto nei giorni scorsi un incontro informale con l'omologo croato, Goran Grlic Radman, come confermato dal ministero degli Esteri di Lubiana all'agenzia di stampa "Sta". L'incontro è avvenuto in una nota località turistica della Croazia, dove Cerar si trovava in visita. "Prima o poi la Croazia si convincerà del fatto che la sentenza del tribunale arbitrale sulla demarcazione dei confini marittimi sloveno-croati deve essere rispettata", ha detto nei giorni scorsi il presidente della Slovenia, Borut Pahor, scrivendo sul suo profilo Twitter. Pahor ha osservato che l'accordo per risolvere la questione bilaterale ricorrendo all'arbitrato è stato trovato dieci anni fa e che nel 2017 tale organismo giurisdizionale ha finalmente preso una decisione. Nonostante l'attuale rifiuto da parte croata di riconoscere tale decisione, ha aggiunto Pahor, Zagabria presto o tardi dovrà dare attuazione alla sentenza sui confini. (segue) (Lus)