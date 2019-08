Slovenia-Croazia: ministero Esteri Lubiana smentisce dichiarazioni Zagabria su disputa confini (3)

- Nel corso di un'audizione orale presso la Corte di giustizia dell'Ue, a inizio luglio, la Slovenia ha ribadito la sua posizione secondo cui, non applicando il lodo arbitrale sul confine del 2017, la Croazia starebbe violando il diritto dell'Unione europea. Le autorità di Lubiana hanno presentato il loro punto di vista in una audizione orale presso la Corte di giustizia europea sull'ammissibilità della causa slovena contro la Croazia che, a sua volta, ha confermato la sua posizione, secondo cui la Corte non avrebbe più giurisdizione sulla questione. (segue) (Lus)