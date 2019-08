Napoli: Meloni, vergognosa multa su bus a donna con doglie, sindaco De Magistris non dice nulla?

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, parla su Facebook di "vergogna a Napoli. Una donna incinta comincia ad avere le doglie, è sola e per strada, non si perde d'animo e prende un autobus per andare in ospedale. Ma arriva il controllore e invece di aiutarla a raggiungere l'ospedale le fa la multa e la fa scendere perché è senza biglietto. Lei partorisce pochi minuti dopo, per fortuna è andato tutto bene e ha messo al mondo una bella bambina. Oggi l'azienda di trasporto napoletana Anm, invece di chiedere scusa per lo schifo accaduto, conferma che la donna deve pagare la multa. Stiamo parlando di una azienda di trasporto pubblico di proprietà del comune di Napoli", continua la parlamentare di Fd'I, "dove ogni giorno circolano migliaia di clandestini e nomadi che non hanno mai pagato un biglietto in vita loro, una azienda dove si stima che il 60 per cento dei passeggeri viaggia senza biglietto. Ma che diventa intransigente oltre ogni buon senso se si tratta di una partoriente. Il sindaco De Magistris non ha proprio nulla da dire? I miei auguri alla neo mamma e alla sua piccola", conclude Meloni, "speriamo di costruire per lei un'Italia migliore".(Rin)