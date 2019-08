Cultura: Giro (FI), forze politiche si impegnino a difesa nostra identità linguistica

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, scrive in una nota che "fra poco più di un anno l'Italia celebrerà i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, considerato nel mondo intero, e a giusto titolo, il padre della lingua italiana. Mi auguro che tutte le forze politiche e quelle sociali maggiormente rappresentative favoriscano insieme una grande alleanza in difesa dell'italiano, da Salvini a Renzi, da Berlusconi a Zingaretti fino a Grillo. Le tante polemiche di una crisi politica molto confusa", continua il parlamentare, "non dovranno mai scolorire il nostro impegno per la difesa della nostra identità innanzitutto linguistica. Sarebbe anche bello tornare a valutare l'imponente progetto messo su in oltre 10 anni di lavoro filologico di ricerca da Pupi Avati sulla figura di Dante Alighieri".(Com)