Speciale difesa: Ocha, almeno 90 civili uccisi e 200 feriti negli scontri a Murzuq in Libia

- E' di almeno 90 civili uccisi e 200 feriti il bilancio degli scontri violenti a Murzuq, nel sud della Libia. Lo ha annunciato l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari in Medio Oriente (Ocha). "Oltre 1.285 famiglie (circa 6.425 persone) sono state sfollate all'interno di Murzuq e nelle aree vicine. Alcune di esse sono attualmente ospitate in rifugi collettivi organizzati dalle autorità locali", ha fatto sapere l'Ocha attraverso una nota. "Secondo quanto riferito, diverse case e infrastrutture sono state distrutte, e si sono verificate continue interruzioni dell'elettricità e dei mezzi di telecomunicazione", ha aggiunto l'Ocha. Da parte sua, Mohamed Omar, membro del Consiglio comunale di Murzuq, ha dichiarato ad "Agenzia Nova" che "la situazione umanitaria nella città è catastrofica", e che "si sono rivolti alle organizzazione locali e internazionali per intervenire e stabilizzare la città, ma senza risposta". "La crisi in città è una guerra civile tra la comunità di Al Ahali e la comunità di Tebu", ha detto Omar. Secondo il membro del Consiglio comunale, "le forze militari arrivate a Murzuq dall'esterno hanno peggiorato la situazione in città. I ​​negoziati tra gli sceicchi e i capi tribali in città sono ancora deboli". (Lit)