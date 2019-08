Speciale difesa: Regno Unito vieta export sottomarini in Russia, "minaccia alla sicurezza nazionale"

- Il Regno Unito ha vietato l'esportazione di sottomarini in Russia in quanto quest’attività rappresenterebbe un rischio per la sicurezza nazionale. Secondo le autorità britanniche, infatti, Mosca potrebbe utilizzare questi mezzi per tagliare i cavi sottomarini attraverso cui transitano la maggior parte delle comunicazioni Internet globali. L'agenzia commerciale del governo britannico ha annunciato, quindi, delle misure di controllo che vietano l'esportazione di sottomarini e delle relative attrezzature, software e tecnologie in Russia. "Questo controllo aggiuntivo è una conseguenza dello sviluppo da parte della Russia di determinate capacità, inclusa quella di tracciare e danneggiare i cavi di comunicazione sottomarini", ha riferito l'unità di controllo delle esportazioni del dipartimento del Commercio internazionale. "Queste attività rappresentano un rischio per la nostra sicurezza nazionale e queste limitazioni hanno lo scopo di mitigare questo rischio", ha riferito l'agenzia in una nota. (Res)