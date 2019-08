Speciale difesa: presidente romeno Iohannis, Mar Nero ha valore geostrategico per Nato e Ue

- La regione del Mar Nero ha un valore geostrategico sia per la Nato che per l'Ue. Lo ha detto il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in occasione della Giornata della Marina militare romena. "Come Stato membro di queste organizzazioni, la Romania fa parte di uno spazio comune di sicurezza e difesa", ha osservato il presidente Iohannis menzionando il fatto che la garanzia della sicurezza e della difesa nazionale, "che significa la sicurezza di ciascun romeno", non è possibile senza una buona dotazione di mezzi, senza l'ammodernamento dell'Esercito e senza il perfezionamento continuo dei militari. (Rob)