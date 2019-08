Speciale difesa: Repubblica Ceca, ministero Esteri condanna cyberattacchi delle potenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ceco condanna espressamente gli attacchi informatici da parte di potenze straniere contro istituzioni statali e non. Lo comunica l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". La sicurezza informatica è essenziale al funzionamento di uno Stato sovrano e delle sue istituzioni, si legge sul sito del dicastero, e nessuno sforzo va risparmiato per la lotta contro le minacce ibride. Il ministero degli Esteri ricorda anche la costante collaborazione con gli alleati all'interno dell'Unione europea e della Nato per aumentare la sicurezza comune. La netta presa di posizione arriva dopo che l'Ufficio nazionale per la sicurezza informatica (Nukib) ha accertato che una potenza straniera si cela dietro al cyberattacco subito lo scorso giugno dal dicastero medesimo. Non è peraltro il primo evento di questo tipo. L'intelligence ceca ha denunciato nel suo rapporto annuale dello scorso dicembre che Mosca è responsabile degli attacchi subito sempre dal ministero degli Esteri nel 2017. (Vap)