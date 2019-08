Difesa: iniziate esercitazioni militari congiunte Selenga-2019 fra Russia e Mongolia

- È iniziata l'esercitazione militare congiunto russo-mongola Selenga-2019 è iniziato al poligono di tiro di Munkh Khet in Mongolia. È quanto riferito dall'ufficio stampa del Distretto militare orientale della Russia. "Una cerimonia speciale si è svolta presso il campo di addestramento di Munkh Khet per inaugurare le esercitazioni militari congiunte russo-mongole Selenga-2019, che coinvolgono fino a mille persone", riferisce l'ufficio stampa in una nota. (Rum)