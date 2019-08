Energia: romena Transgaz, gasdotto Brua sarà completato con un anno di ritardo (3)

- Il progetto Brua consiste nella costruzione di un nuovo gasdotto per il trasporto del gas che collegherà il nodo tecnologico Pododi con la stazione di misurazione del gas Horia in direzione di Pododi-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas-Horia. Questo nuovo corridoio mira a diversificare le rotte di trasporto del gas naturale dalla regione del Caspio verso l'Europa centrale, a sfruttare nuove fonti di gas naturale nei perimetri offshore del Mar Nero, nonché a sfruttare i volumi di gas naturale relativi a tali fonti sul mercato romeno ed europeo, e la possibilità di flusso permanente a due vie sulle interconnessioni con Bulgaria e Ungheria. La fase I del progetto Brua richiede un investimento totale di 478,6 milioni di euro e il periodo di avvio e previsto in dicembre 2019. L'Ue ha concesso una sovvenzione di 179 milioni di euro per il completamento dell'oleodotto. Lo stato romeno, attraverso il ministero dell'Economia, detiene il 58,5 per cento delle azioni Transgaz, mentre il resto è quotato in Borsa. (Rob)