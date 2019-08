Tunisia: Unione araba giudici invita paese a fornire garanzia indipendenza magistratura

- L’Unione araba dei giudici ha invitato la Tunisia a fornire garanzie di indipendenza della magistratura. In una dichiarazione rilasciata oggi, l'Unione araba dei giudici ha affermato il suo sostegno alle richieste delle strutture giudiziarie tunisine di migliorare le condizioni fisiche e logistiche dei giudici e di rispettare l'indipendenza della magistratura. “L’Unione araba dei giudici sta contando sul trattamento positivo delle legittime richieste dello Stato tunisino, che rappresenta un riferimento regionale, arabo e persino internazionale, in difesa dei diritti e delle istituzioni e la tutela delle libertà e della giustizia". Secondo il comunicato, è necessario istituire i tribunali appropriati per preservare il prestigio della magistratura, monitorare le risorse logistiche e umane e proteggere i giudici da ogni attacco alla loro dignità o che invada il merito delle loro decisioni che restano comunque soggette a ricorso con i mezzi legalmente disponibili”. In questo contesto, per l’Unione araba dei giudici è necessario stabilire garanzie di indipendenza al fine di garantire un’adeguata amministrazione della giustizia e lo stato di diritto in conformità con la Costituzione tunisina e le pertinenti convenzioni internazionali. L'Unione araba dei giudici ha chiesto l'osservanza delle garanzie finanziarie che costituiscono la sicurezza sociale ed economica dei giudici, osservando che l'attuale sistema salariale è in contrasto con i principi di base dell'indipendenza giudiziaria. L’organizzazione ha pertanto chiedo di accelerare le riforme che consentano ai giudici di conformarsi agli standard internazionali.(Tut)