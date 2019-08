Israele: deputata statunitense Tlaib annulla visita in Cisgiordania per "condizioni oppressive"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata democratica degli Stati Uniti Rashida Tlaib, a cui Israele aveva impedito di visitare il paese il 15 agosto, insieme alla collega Ilhan Omar, e a cui è stato concesso l'ingresso per motivi umanitari ha cancellato la sua visita in Cisgiordania a causa delle "condizioni oppressive" imposte dallo Stato ebraico. Lo ha scritto la deputata sul suo profilo Twitter. "Non posso permettere allo Stato di Israele di portar via quella luce umiliandomi e usare il mio amore per la mia società inchinandomi alle loro politiche oppressive e razziste", scrive Tlaib. La deputata aggiunge: "Mettermi a tacere e trattarmi come un criminale non è ciò che lei (la nonna) vuole per me. Ucciderebbe un pezzo di me. Ho deciso che visitare mia nonna in queste condizioni oppressive si oppone a tutto ciò in cui credo: la lotta contro il razzismo, l'oppressione e l'ingiustizia". Oggi il ministro dell'Interno di Israele, Aryeh Deri, dopo che la Tlaib aveva inviato una lettera in cui chiedeva di essere ammessa nonostante il divieto, per visitare l'anziana nonna che vive in Cisgiordania, ha accordato l'ingresso alla deputata. "Vorrei richiedere l'ingresso in Israele per visitare i miei parenti, e in particolare mia nonna, che ha 90 anni e vive a Beit Ur al Fouqa", ha scritto Tlaib nella sua lettera a Deri. “Questa potrebbe essere la mia ultima opportunità di vederla. Rispetterò le restrizioni e non promuoverò il boicottaggio contro Israele durante la mia visita", ha chiarito la deputata. Da parte sua, oggi Deri "ha espresso la speranza che manterrà la sua promessa e che la visita sarà solo per esigenze umanitarie". (Res)