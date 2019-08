Difesa: ministro Turchia in visita al confine sud-orientale

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, e il capo di Stato maggiore, Yasar Guler, si sono recati in visita oggi nella città sud-orientale di Sanliurfa per ispezionare le truppe che si stanno preparando per creare un Centro operativo congiunto turco-statunitense. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu". Alla visita hanno partecipato anche i comandanti delle forze di terra, aeree e navali. Lo scorso 12 agosto, sei rappresentanti della Difesa Usa sono giunti a Sanliurfa. "Si prevede che il Centro per le operazioni congiunte inizi a funzionare nei prossimi giorni", ha dichiarato il ministero della Difesa di Ankara. Funzionari militari turchi e statunitensi il 7 agosto scorso hanno concordato di istituire una zona sicura e creare un corridoio per facilitare il movimento degli sfollati siriani, che desiderano tornare a casa. (Tua)