Croazia: medici ottimisti su ripresa dei due bambini italiani con avvelenamento da gas (2)

- Contrariamente a quanto sostenuto in precedenza dalla stampa croata, l'avvelenamento non è stato causato dal cibo avariato ma, in base ai risultati preliminari delle indagini, dal malfunzionamento del generatore di energia elettrica sulla nave Atlantia, affittata dalla famiglia Vinci e dai loro amici. Secondo "Jutarnji list", il generatore era stato installato senza i permessi necessari e la polizia croata ha già arrestato il proprietario e il capitano della nave. I due sono stati in seguito rilasciati in libertà dopo avere respinto le accuse di omicidio colposo. (Zac)