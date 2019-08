Carceri: capo Dap, attenzione sindaco Firenze per agenti sia costante e non solo politica

- “Mi fa piacere che al sindaco di Firenze stia a cuore il carcere della sua città. Mi piacerebbe tuttavia che l’attenzione per i ‘tanti agenti della polizia penitenziaria che lavorano in condizioni disumane e anche tanti detenuti che vivono come bestie’ fosse massima e costante sempre. E non secondo l’appartenenza politica del titolare del Ministero della Giustizia”. Lo ha dichiarato il capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Francesco Basentini in merito alle dichiarazioni rilasciate due giorni fa dal sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito della Casa circondariale di Sollicciano. “Sollicciano è indubbiamente una struttura nata male: lo ha riconosciuto il ministro Bonafede per primo in occasione della visita a sorpresa che fece in istituto nel dicembre scorso – ha aggiunto - È un carcere particolarmente difficile da mantenere, a causa soprattutto di problemi nella sua concezione, sui quali tuttavia l’Amministrazione sta intervenendo grazie ai fondi messi a disposizione da questo Governo”. (segue) (Ren)