Carceri: capo Dap, attenzione sindaco Firenze per agenti sia costante e non solo politica (2)

- “Abbiamo finalmente sbloccato nel giugno dello scorso anno l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate dei reparti detentivi – ha spiegato -, per la revisione delle sottocentrali termiche e per la realizzazione delle dorsali degli impianti idrico-sanitari. Si tratta di un investimento importante, di circa due milioni e mezzo di euro. Proprio nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha respinto l’ultimo ricorso contro l’assegnazione dell’appalto e quindi dopo l’estate si partirà con la realizzazione di questo intervento che punta a consolidare le coperture e la loro coibentazione, migliorando la ventilazione all’interno della struttura”. “Un altro intervento è stato sbloccato grazie ai fondi dell’ex Piano-carceri – ha precisato Basentini - circa 1 milione di euro per la realizzazione di un capannone da mille metri quadrati che servirà ad ospitare le lavorazioni dei detenuti”. “Infine – ha proseguito -, grazie a un finanziamento di Cassa delle ammende per la Mof (il servizio di Manutenzione ordinaria fabbricati) del carcere fiorentino, sono stati installati i piatti-doccia nelle celle di alcune sezioni. Se ne stanno occupando gli stessi detenuti lavoranti e presto saranno installati nelle sezioni rimanenti”. (segue) (Ren)