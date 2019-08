Roma: due arresti della Polizia all’Esquilino e uno a Lunghezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono stati arrestati il 14 agosto in zona Esquilino dalla Polizia. Il primo, un 25enne nigeriano, aveva tentato di rapinare una collanina a un suo connazionale ma gli agenti lo hanno raggiunto nel corso della fuga. Fermato l’uomo ha reagito colpendo con calci e pugni sia i poliziotti sia la loro automobile, quindi arrestato dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni a pubblico ufficiale. L’altro, sempre 25enne ma originario del Mali, ha reagito allo stesso modo violento quando i poliziotti lo hanno bloccato a termine di un inseguimento a piedi in via del Tritone. Gli agenti, dopo aver notato che si aggirava con fare sospetto tra le vetture parcheggiate in via Piacenza, gli hanno chiesto i documenti ma lui si è dato alla fuga. A quel punto è scattato l’inseguimento a piedi lungo il tunnel del traforo Umberto I e quando è stato bloccato ha opposto resistenza colpendo i poliziotti. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In altro tipo di situazione, invece, nella serata del 15 agosto, i poliziotti hanno arrestato una 29enne, di origine rom, che si era introdotta in una abitazione di via Castel di Sangro a Lunghezza insieme ad altri complici per un furto. Sono in corso le ricerche dei due complici.(Rer)