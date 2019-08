Romania: primi cinque mesi 2019, importazioni elettricità aumentate del 38 per cento

- La Romania ha importato il 38 per cento in più di elettricità nei primi cinque mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; mentre le esportazioni sono diminuite del 40 per cento. E' quanto si legge nell'ultimo rapporto di monitoraggio del mercato dell'elettricità, realizzato dall'autorità nazionale del regolamento sull'energia della Romania (Anre). Pertanto, se nel periodo gennaio-maggio 2018 le importazioni di elettricità sono state di 1,15 TWh, nei primi cinque mesi di quest'anno queste sono aumentate fino a 1,59 TWh. (segue) (Rob)