Romania: primi cinque mesi 2019, importazioni elettricità aumentate del 38 per cento (2)

- Allo stesso tempo, le esportazioni sono diminuite da 2,70 TWh a 1,60 TWh. Secondo Anre, il consumo interno è leggermente diminuito, da 23,53 TWh a 23,43 TWh. Il consumo degli utenti domestici nel regime competitivo è stato superiore del 78 per cento, mentre gli utenti che pagano prezzi regolamentati hanno consumato elettricità con il 16 per cento in meno. Il consumo degli agenti economici è leggermente diminuito, dello 0,8 per cento. La produzione di elettricità è stata di 24,95 TWh, in calo del 6,5 per cento rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno. (Rob)