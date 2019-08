Roma: controlli straordinari ad Ostia, quattro arresti e otto denunciati

- Controlli straordinari ad Ostia da parte delle forze dell’ordine in occasione del ferragosto. I carabinieri locali, avvalendosi della collaborazione del personale dei Carabinieri del gruppo forestale di Roma, con l’impiego di un elicottero, delle motovedette e delle unità cinofile, hanno arrestato 4 persone e ne hanno denunciate in stato di libertà altre 8. Durante l'operazione sono state poi identificate oltre 300 persone, controllati circa 200 veicoli ed elevate varie contravvenzioni. Nel dettaglio il nucleo radiomobile di Ostia ha proceduto all’arresto di un 38enne romano, incensurato, disoccupato, per aver aggredito una donna di nazionalità brasiliana al fine di farsi consegnare una somma in denaro. L’aggressione, avvenuta nei pressi della centrale via delle Baleniere, ha attirato l’attenzione dei passanti verso i quali il violento si è avventato minacciandoli con un coltello prima di darsi alla fuga. Immediato è stato l’intervento dei militari, a bordo della gazzella, che hanno bloccato l’uomo nelle immediate vicinanze. Nella stessa giornata, gli uomini del nucleo radiomobile, sono stati allertati dalla segnalazione di un genitore che raccontava il tentativo di abuso sessuale, perpetrato nei confronti della figlia minore, da parte di un vicino di casa. Dopo aver invitato i genitori della minore in caserma ad esporne compiutamente i fatti e formalizzare la denuncia, sulla scorta delle ulteriori informazioni raccolte circa i palpeggiamenti e gli insistiti tentativi di approcci marcatamente sessuali, i militari hanno individuato e denunciato un 36enne con precedenti di polizia. (segue) (Rer)