Roma: controlli straordinari ad Ostia, quattro arresti e otto denunciati (2)

- Ancora a Ostia, i Carabinieri della locale stazione, hanno deferito in stato di libertà tre persone di origini Egiziane per una rissa con altre due persone in corso di identificazione. Sono tutt’ora in corso le indagini per appurare i motivi che hanno scatenato la rissa, nonché il conseguente ferimento al collo tramite un frammento di bottiglia in vetro di uno dei denunciati. Ad Acilia, i militari hanno invece proceduto all’arresto di un 45enne romeno e senza fissa dimora, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nelle stesse ore, il dispositivo coordinato, ha visto l’arresto di due donne per furto aggravato. I Carabinieri del gruppo di Ostia, unitamente al personale della società Arieti, hanno accertato la sottrazione di corrente elettrica per uso domestico effettuata dalle predette attraverso la manomissione dei rispettivi contatori di registrazione dei consumi. Nella circostanza la 50enne veniva ristretta presso le camere di sicurezza della caserma di Ostia in attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria, mentre la 46enne veniva sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Lo stesso servizio ha portato, altresì, al deferimento in stato di libertà di un 51enne, legale rappresentante di una società che ha in gestione un servizio di spiaggia attrezzata. Si constatava infatti che, per il funzionamento della predetta attività, l’uomo sottraesse energia elettrica tramite manomissione dei contatori di registrazione dei consumi. (Rer)