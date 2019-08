Migranti: Pedica (Pd) su Open Arms, Salvini smetta di fare campagna elettorale su pelle migranti

- L'esponente del Partito democratico, Stefano Pedica, osserva in una nota "Salvini la smetta di fare campagna elettorale sulla pelle dei migranti. Tenere delle povere persone in 'ostaggio' su una nave è quanto di più vergognoso ci possa essere. Il ministro dell'Interno non dimentichi che sulla Open Arms ci sono delle persone in carne e ossa e che in un Paese civile i diritti umani si rispettano", sottolinea il rappresentante dem, "il problema dei migranti non si risolve con la propaganda e gli show mediatici, ma in modo serio". (Com)