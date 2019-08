Napoli: controlli in piazza Garibaldi, denunce e sequestri. Aggredito un agente

- La Polizia Locale è intervenuta nei giorni scorsi in piazza Garibaldi per due episodi. Il primo intervento ha riguardato due persone la cui lite sedata dagli Agenti della U. O. San Lorenzo è terminata con il soccorso in ospedale per uno dei due soggetti che ha riportato una frattura della gamba sinistra ed una ferita al viso guaribili in 20 giorni. Nel secondo caso gli agenti sono intervenuti in una lite tra due persone di cui una armata di coltello; entrambi i soggetti, sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati in due diversi Ospedali e poi fotosegnalati e denunciati alla Autorità giudiziaria. Sempre nella zona sono stati predisposti servizi di controllo per contrastare la vendita abusiva di alimenti in strada effettuando numerosi sequestri con immediata distruzione degli alimenti non utilizzabili per l'esposizione in strada agli agenti inquinanti. Durante i controlli in Corso Lucci sono state aggredite due agenti della Municipale che stavano elevando un ordinario verbale di contravvenzione. L'aggressore, che intendeva evitare la multa con la violenza, ha provocato ad una delle agenti un trauma guaribile in 10 giorni: al termine della colluttazione il soggetto violento è stato identificato e denunciato all'Autorità giudiziaria. (Ren)