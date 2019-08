Iran: portavoce ministero Esteri, nessun impegno preso con Gibilterra su destinazione Grace 1

- Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, ha dichiarato oggi che l'Iran non ha preso alcun impegno riguardo alla fornitura di petrolio alla Siria in cambio del rilascio della super petroliera iraniana Grace 1 da parte delle autorità di Gibilterra. Commentando ai media iraniani il rilascio della Grace 1, sequestrata lo scorso 4 luglio dalle autorità del Territorio d’oltremare britannico, Mousavi ha sottolineato che quanto avvenuto “è una questione legale e non ha nulla a che fare con terze parti”. Ieri, 15 agosto, le autorità di Gibilterra hanno deciso di rilasciare la nave cisterna Grace 1 dopo aver ricevuto assicurazioni scritte formali dal governo iraniano che non avrebbe scaricato il suo carico in Siria. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, su tale base, il primo ministro di Gibilterra, Fabian Picardo, ha deciso di revocare l'ordine di detenzione e consentire alla nave di salpare. Mousavi ha aggiunto che l'Iran continuerà a vendere il suo petrolio a tutti i suoi vecchi e nuovi clienti. Il portavoce della diplomazia iraniana ha anche affermato che l'Iran continuerà a sostenere la Siria in tutti i settori, comprese le forniture petrolifere ed energetiche. Il funzionario iraniano ha inoltre ribadito che al momento del suo sequestro, la Grace 1 non stava navigando verso la Siria. (segue) (Res)