Iran: portavoce ministero Esteri, nessun impegno preso con Gibilterra su destinazione Grace 1 (2)

- Intanto, secondo quanto riferito sempre oggi dal vicedirettore dei Porti e delle organizzazioni marittime iraniane, Jalil Eslami, la Grace 1 ha cambiato bandiera, passata da panamense a iraniana. “Secondo la richiesta del suo proprietario, la Grace 1 partirà alla volta del Mar Mediterraneo dopo aver cambiato la propria bandiera da panamense a Repubblica islamica dell'Iran e sarà ribattezzata Adrian Darya", ha dichiarato Eslami citato dai media iraniani. Gli Stati Uniti hanno contestato la decisione di Gibilterra, osservando che la Grace 1 stesse aiutando i Guardiani della rivoluzione islamica (pasdran) a trasportare petrolio dall'Iran alla Siria. In una nota il dipartimento di Stato di Washington ha osservato che l'episodio "potrebbe comportare gravi conseguenze per tutti gli individui associati alla Grace I", ricordando che i pasdaran sono stati "designati come un'organizzazione terroristica" dagli Stati Uniti. (segue) (Res)