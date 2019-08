Fiumicino: Comune, rafforzati interventi pulizia straordinaria rifiuti sul territorio

- "Per quanto riguarda la differenziata porta a porta, sono quasi rientrati tutti i disservizi riscontrati nei giorni scorsi. Resta ancora in vigore la possibilità, in caso di mancato ritiro di qualche frazione, di lasciarla fuori l'abitazione anche il giorno successivo per permetterne la raccolta". Lo scrive in una nota l’assessore all’ambiente di Fiumicino, Roberto Cini, intervenendo sulla questione rifiuti nel comune a due passi da Roma. L’assessore ha poi ricordato che “proseguono in questi giorni da parte di Ati gli interventi di pulizia straordinaria in occasione delle manifestazioni estive e per le discariche di rifiuti abbandonati sul territorio in estate. Sono in corso oggi, ad esempio, a seguito della Festa dell'Assunta di Fiumicino, la pulizia e lo spazzamento del manto stradale e dei marciapiedi, in particolare a via di Torre Clementina, oltre alla rimozione dei rifiuti in strada e sulle banchine. Per rafforzare questa azione di pulizia straordinaria, Ati ha assunto 10 nuove unità a tempo determinato". "Sono stati intensificati – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – il controllo e la bonifica delle discariche di rifiuti abbandonati sul territorio, grazie alla collaborazione tra Ufficio Ambiente, Ati e Polizia locale. L'Ufficio Ambiente, infine, nelle prossime settimane valuterà anche l'opportunità di incaricare un'ulteriore ditta da affiancare all'Ati per la rimozione di rifiuti in strada e discariche per il periodo estivo". (Com)