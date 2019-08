Albania: premier Rama, sindaco dimissionario di Scutari non è un criminale ma non giustificabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco dimissionario di Scutari Valdrin Pjetri non è un criminale ma il suo comportamento è stato "intollerabile" e le conseguenze per la città "ingiustificabili". Lo ha dichiarato il primo ministro albanese Edi Rama commentando le dimissioni annunciate dal sindaco del Partito socialista accusato nei giorni scorsi per passati legami con attività di traffico di droga dall'Italia. Secondo Rama, il sindaco dimissionario è stato a servizio dell'amministrazione "come un impiegato corretto, sin dall'epoca dell'amministrazione del Partito democratico, e ciò che ha fatto quando aveva 19 anni non lo rende affatto un criminale". Il premier albanese ha quindi invitato a riformare la normativa per inserire scadenze temporali per la verifica i candidati prima delle loro registrazione per le elezioni. Secondo Rama, l'eliminazione dalla competizione dei candidati dovrebbe avvenire prima della registrazione per le elezioni senza conseguenze successive per il partito. (segue) (Alt)