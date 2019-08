Albania: premier Rama, sindaco dimissionario di Scutari non è un criminale ma non giustificabile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pjetri, oltre ad essere stato eletto sindaco nelle elezioni amministrative dello scorso 30 giugno, non riconosciute dall'opposizione, è stato nominato due settimane fa da Rama anche quale dirigente politico del Partito socialista per Scutari. Prima di candidarsi a sindaco della più importate città del nord del paese, riconosciuta per essere stata storicamente una roccaforte del centrodestra, Pjetri è stato anche prefetto di Scutari. Rispondendo alle accuse dell'opposizione, Pjetri ha pubblicato due certificati rilasciati lo scorso luglio su sua richiesta dalla Procura della Repubblica di Firenze e dal Casellario giudiziale, secondo i quali "non risulta iscritto alcun procedimento nel quale abbia assunto la qualità di imputato". (segue) (Alt)