Frosinone: il prefetto Portelli in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

- Il Prefetto di Frosinone Ignazio Portelli, in occasione della festività di ferragosto ha visitato ieri il Comando provinciale dei Carabinieri di Frosinone. Il Prefetto, ricevuto dal Ten. Col. Andrea Gavazzi, comandante interinale del Comando provinciale e dal Maggiore Matteo Branchinelli, Comandante della compagnia di Frosinone, ha portato il proprio saluto al personale in servizio, ringraziandolo per il prezioso e consistente contributo che i Carabinieri forniscono in materia di prevenzione generale e sicurezza stradale nella provincia anche in occasione delle festività. Anche ieri, infatti, il Comando provinciale per far fronte alle esigenze della popolazione ha impiegato per il controllo del territorio ben 94 pattuglie in servizio di perlustrazione al fine di garantire una serena e sicura giornata di festa. Il Tenente Colonnello Andrea Gavazzi, ha ringraziato il Prefetto per la sensibilità e la vicinanza manifestata nei confronti dell’Arma nonché per l’attenzione e la soddisfazione verso l’attività operativa che i Carabinieri svolgono in Ciociaria. (Com)