Etiopia: procura e polizia anticorruzione firmano accordo di collborazione

- Il procuratore generale, la Commissione federale per l'etica e la lotta alla corruzione e la Commissione federale di polizia dell'Etiopia hanno firmato un protocollo d'intesa per attuare insieme strategie di lotta alla corruzione. Il memorandum, riferisce in una nota l'emittente "Fana", è stato firmato dal vice procuratore generale Gedion Timotios, dal commissario federale anticorruzione, Ayelign Mulualem e dal vice commissario federale della polizia, Tekola Ayfokiru. Secondo il viceprocuratore, l'intesa permetterà di concordare nuove operazioni di lotta alla corruzione di ottimizzare gli attuali sforzi di democratizzazione e di buon governo promossi dalle autorità di Addis Abeba. A fine novembre, 36 funzionari dei servizi di intelligence sono stati arrestati in relazione a presunti casi di corruzione e violazioni dei diritti umani. (Res)