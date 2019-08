Albania: leader opposizione Basha, vicenda Scutari mostra legami governo Rama con criminalità

- Le dimissioni del sindaco di Scutari Valdrin Pjetri dimostrano ancora una volta che il premier albanese Edi Rama "ha portato dozzine di criminali in politica e nelle istituzioni statali". Lo ha affermato il leader del maggiore partito dell'opposizione, Lulzim Basha, secondo cui "comparato con Edi Rama, Valdrin Pjetri è un criminale di terzo grado". "E' stato Edi Rama che lo ha introdotto alla politica e alle istituzioni statali, promuovendo dozzine di criminali a deputati, sindaci e ad alti esponenti istituzionali", ha detto il leader del Partito democratico, citato dall'agenzia di stampa "Ata". Secondo Basha, l'attuale premier albanese "è una minaccia, un pericolo alla vita e alla sicurezza di ogni famiglia dell'Albania" e sotto i suoi governi il paese "si è trasformato in un paradiso per la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e la corruzione". (segue) (Alt)