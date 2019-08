Albania: leader opposizione Basha, vicenda Scutari mostra legami governo Rama con criminalità (3)

- Ma secondo Gazmend Bardhi, numero due del Partito democratico di Basha, i certificati pubblicati da Pjetri non avrebbero alcun valore. "Tutti sanno bene che dopo un determinato periodo di tempo, una condanna avuta in passato non viene più menzionata nei certificati rilasciati dalle autorità giudiziarie. Questo è anche il caso di Pjetri. Il documento da lui mostrato non dimostra che non sia mai stato condannato", ha dichiarato Bardhi. Secondo l'opposizione, il rappresentante socialista sarebbe stato arrestato in Italia proprio nel 2003. La sezione del Partito democratico a Scutari ha annunciato che "domani pubblicheremo i documenti che dimostrano cosa rappresenta il 27 gennaio 2013 per il rappresentante politico di Rama". ( (Alt)