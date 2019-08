Russia-Ucraina: Zelensky rifiuta intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti"

- Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si è rifiutato di rilasciare un’intervista all'agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Alla base del rifiuto la fitta agenda, stando a quanto riportato dall’agenzia russa che riporta la riposta dell’ufficio di presidenza di Kiev. “Sfortunatamente, a causa della fitta agenda del presidente Volodymyr Zelensky, per ora è impossibile programmare un colloquio", si legge nella risposta ufficiale. L'agenzia di stampa russa sta cercando di intervistare il capo dello stato ucraino da luglio ma senza successo. "In particolare, i giornalisti vorrebbero discutere del futuro delle relazioni Ucraina-Russia e del destino delle persone attualmente detenute, incluso il caporedattore di ‘Ria Novosti’ Kyrylo Vyshynsky", si legge in un lancio dell'agenzia di stampa. (Rum)