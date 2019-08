Messico: governatore Banxico, politica monetaria prudente anche dopo taglio tasso di sconto (2)

- Nella giornata di giovedì, la Banxico ha portato all’8 per cento il tasso di sconto, operando il primo taglio da cinque anni a questa parte. Diversi analisti, citati dalla testata, hanno interpretato la mossa dei governatori come la prima di un ciclo di tagli, soprattutto come allineamento alle politiche della Fed. L’ultima riduzione del tasso risale al 2014, con il passaggio dal 3,5 al 3 per cento. Da allora si sono registrati solo incrementi fino ad arrivare alla cifra record dell’8,25 per cento. Nel prendere la decisione, la giunta di governo ha considerato “la diminuzione dell’inflazione generale” in linea con le aspettative, pur avvertendo che “dinanzi alla presenza e alla possibile persistenza” di fattori di rischio la politica monetaria “si aggiusterà in modo opportuno e fermo per ottenere la convergenza” dei prezzi all’obiettivo del 3 per cento, con un punto percentuale in più e meno di tolleranza. (segue) (Mec)