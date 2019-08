Messico: governatore Banxico, politica monetaria prudente anche dopo taglio tasso di sconto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Banxico, che interviene su uno dei tassi reali più alti al mondo, era stata auspicata anche dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador, come contributo alla ripresa dell’economia nazionale. "Sono rispettoso dell'autonomia della Banca del Messico, ma una cosa è ciò che si desidera e un'altra è ciò che è possibile. Mi piacerebbe che la Banca del Messico si occupasse non solo di controllare l'inflazione ma anche di pensare alla crescita", ha detto Lopez Obrador in un'intervista concessa all'agenzia "Bloomberg" e rilanciata sulle piattaforme sociali dello stesso presidente. L'istituto monetario, ha detto "Amlo" "è molto attento all'inflazione e la cosa è un bene, ma è anche importante abbassare i tasso per incoraggiare la crescita", ha precisato il capo dello stato. (segue) (Mec)