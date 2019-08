Messico: governatore Banxico, politica monetaria prudente anche dopo taglio tasso di sconto (5)

- L'attesa è che l'abbassamento del tasso possa contribuire a immettere ossigeno per l'economia nazionale, che nel primo trimestre - con un calo dello 0,2 pe cento - ha fatto registrare un dato di recessione tecnica. Una situazione che il presidente Lopez Obrador definisce non preoccupante rivendicando la scommessa su un incremento del pil pari al due per cento per il 2019 e di un complessivo 4 per cento a fine mandato, nel 2023. Il ministro delle Finanze Carlos Herrera ha però lunedì annunciato un piano di incentivi destinati proprio a riaccendere la corsa dell'economia. Un programma per il quale verrebbero aggiunti al bilancio già approvato altri 485 miliardi di pesos, l'equivalente di poco meno di 23 miliardi di euro. I fondi dovranno servire per progetti di infrastruttura, per promuovere gli investimenti come il consumo privato e anticipare acquisti del governo. (segue) (Mec)