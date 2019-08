Messico: governatore Banxico, politica monetaria prudente anche dopo taglio tasso di sconto (6)

- Il piano viene annunciato nel pieno di una stagione in cui i pronostici sull'economia messicana si fanno sempre meno rosei. Nel primo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo è calato dello 0,2 per cento rispetto al periodo ottobre-dicembre del 2018, in crescita dell'1,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E non migliori sono le stime per l'economia da qui a dicembre. Nella nota di aggiornamento del World economic outlook, rilasciata a luglio, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha previsto per il pil messicano nel 2019 una crescita dello 0,9 per cento, 0,7 punti percentuali in meno rispetto alla stima diffusa lo scorso aprile. (segue) (Mec)