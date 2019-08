Messico: governatore Banxico, politica monetaria prudente anche dopo taglio tasso di sconto (8)

- Non si tratta della prima analisi al ribasso fatta nei confronti delle prospettive di crescita del governo. Nel rapporto semestrale "Prospettive economiche mondiali" presentato il 4 giugno, la Banca Mondiale stima per il 2019 una crescita dell'1,7 per cento del prodotto interno lordo, per poi puntare - con "l'attenuarsi" di alcune incertezze politiche - a una crescita del 2 per cento nel 2020 e del 2,4 per cento nel 2021. Il dato peggiora di 3 decimi la stima per il 2019 fatta dall'organismo multilaterale a gennaio. Un taglio legato in buona parte alla "decelerazione dell'economia degli Stati Uniti", causa di un calo delle esportazioni, e alla "incertezza sulle scelte chiave della nuova amministrazione" del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, motivo di "contrazione degli investimenti". (segue) (Mec)