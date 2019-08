Messico: governatore Banxico, politica monetaria prudente anche dopo taglio tasso di sconto (9)

- A metà maggio l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha abbassato le stime di crescita dell'economia messicana nel 2019, passando dal 2 per cento pronosticato a novembre scorso all'attuale 1,6 per cento. Per il 2020, le stime vengono ridotte di altri tre decimali, passando dal 2,3 al 2 per cento. La domanda interna e la spesa per infrastrutture possono alimentare una crescita "modesta", in un contesto di incertezza politica che scoraggia gli investimenti segnala l'Ocse nel rapporto sulle Prospettive economiche. In particolare, l'organismo con sede a Parigi, esorta le autorità messicane a migliorare il clima d'affari condizionato dal crescente protezionismo e dai ritardi nella ratifica del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (Usmca). (Mec)