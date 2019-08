Formia: al via percorso condiviso per nuovo sistema portualità

- Su proposta dell'assessorato al demanio di Formia, si è tenuta una apposita riunione presieduta dal sindaco Paola Villa con la partecipazione del presidente del consiglio comunale, dei presidenti delle commissioni consiliari Urbanistica e Lavori pubblici, del capo di gabinetto e del progettista, Aurelio Meloni, incaricato dall'Aremol (agenzia regionale per la mobilità del Lazio) di redigere il Piano regolatore portuale di Formia. Lo rende noto un comunicato. Si è trattato del primo di una serie di incontri che l'assessorato, d'intesa con il sindaco e il professionista incaricato, intende promuovere per favorire la più ampia partecipazione al percorso di formazione dell'importante strumento regolatore di settore. Si tratta un'occasione irripetibile alla quale sono chiamati a concorrere la politica ma anche gli ordini professionali, le associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale e datoriale, oltre che la Capitaneria di Porto e le altre forze dell'ordine interessate, tutti i portatori di interesse che in una parola vengono individuati come stakeholder. (segue) (Rer)