Formia: al via percorso condiviso per nuovo sistema portualità (3)

- "Da assessore anche all'Urbanistica – prosegue Mazza - tuttavia, non posso non evidenziare come la redazione del Piano regolatore portuale di Formia costituisce uno slancio in più per avviare, in concreto, un virtuoso processo di autorigenerazione urbana; non si tratta infatti soltanto di riconfigurare il Porto esistente ma si tratta di attuare sinergicamente un progetto urbano, di effettuare un innesto urbanistico-edilizio, di stimolare il metabolismo urbano in un ambito territoriale particolarmente significativo; si tratta di pianificare un tratto importante di città per farne uno spazio di ricucitura urbana, un rammendo tra terra e mare, una sutura riparatrice di quella felice contiguità naturale malamente interrotta dall'opera artificiale dell'uomo". "Progettare la riqualificazione del Porto di Formia, prospettarne e prepararne l'ampliamento, non potrà prescindere dal ripensare al sistema della mobilità e della sosta nelle aree a ridosso e al servizio dello stesso, non potrà non costituire il pretesto per realizzare uno spazio pubblico polifunzionale che restituisca alla città la sua agorà, che restituisca ai cittadini di Formia itinerari pedonali ricchi di attrattività e di servizi. Questo - conclude la nota - il patto non scritto, perché tutto ancora da scrivere insieme, attorno al quale l'Assessorato intende, a partire da settembre, stringere intese e percorsi partecipativi, con le forze e le energie più propositive della città". (Rer)