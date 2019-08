I fatti del giorno - Medio Oriente

- Usa-Iran: rilascio Grace I, per Washington "aiutava" pasdaran - Gli Stati Uniti sostengono che la petroliera Grace I, sequestrata a Gibilterra il 4 luglio e dissequestrata il 15 agosto, stesse aiutando i Guardiani della rivoluzione islamica (pasdran) a trasportare petrolio dall'Iran alla Siria. E' quanto riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato di Washington. L'episodio "potrebbe comportare gravi conseguenze per tutti gli individui associati alla Grace I", da sapere Washington, ricordando che i pasdaran sono stati "designati come un'organizzazione terroristica" dagli Stati Uniti. "I membri dell'equipaggio delle navi che assistono i pasdaran nel trasporto di petrolio dall'Iran possono non ricevere il visto o l'ammissione negli Stati Uniti in base ai motivi di inammissibilità legati al terrorismo nella sezione 212 della legge sull'immigrazione e la nazionalità", prosegue il comunicato. (segue) (Res)