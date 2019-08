I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Libano: Hariri, possibile decisione su confine marittimo con Israele a settembre - Il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha auspicato di raggiungere una decisione finale, forse a settembre, sulla disputa per definire il confine marittimo con Israele. Parlando dopo i colloqui a Washington con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, Hariri ha detto : "Riteniamo che il processo sia fattibile e continueremo a sostenere i prossimi passi costituzionali che porteranno a una decisione finale nei prossimi mesi”. Nei mesi scorsi, Washington - attraverso il diplomatico David Satterfield - ha condotto una mediazione tra le parti per definire i confini marittimi tra i due paesi che non hanno relazioni diplomatiche per consentire un sereno sfruttamento delle risorse energetiche. (segue) (Res)