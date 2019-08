I fatti del giorno – Nord Africa

- Libia: deputato Badri, dichiarazione egiziana la via migliore per la soluzione definitiva - Il deputato del parlamento libico di Tobruk Saad Badri ha affermato che la dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri egiziano sulla situazione in Libia ''rappresenta la via migliore per far uscire il paese da questo pantano''. ''Il documento egiziano è un'iniziativa sulla quale vanno elaborate le linee per una soluzione completa alla crisi libica'' ha aggiunto il parlamentare. Lo scorso 14 agosto, La Camera dei rappresentanti libica con sede a Tobruk ha accolto con favore la dichiarazione rilasciata il 13 agosto dal ministero degli Esteri egiziano che indica il parlamento monocamerale libico “come unico organo legittimo eletto dal popolo” incaricato di approvare qualsiasi tabella di marcia per porre fine alla crisi e stabilire le basi costituzionali necessarie per tenere elezioni presidenziali e parlamentari. "La fine delle interferenze straniere e il finanziamento di milizie ed estremisti, il disarmo di organismi non statali, lo scioglimento delle milizie e l'eliminazione del terrorismo sono la via per porre fine al caos in Libia", ha riferito il portavoce della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Abdullah Blaihek. Il portavoce del parlamento di Tobruk ha invitato la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ad adottare questi principi” che possono porre fine alla crisi. "Non esiste una soluzione in Libia senza la volontà dei libici, e nessuna soluzione con la presenza di milizie e armi al di fuori dell'autorità statale e nessun luogo per terroristi ed estremisti", ha aggiunto Blaihek. (segue) (Res)