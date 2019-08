I fatti del giorno – Nord Africa (2)

- Libia: Siyala sottolinea l'importanza del sostegno Usa alla soluzione politica - Il ministro degli Esteri libico, Mohamed Taher Siyala, ha sottolineato l'importanza del sostegno degli Stati Uniti alla soluzione politica in Libia. È quanto affermato dal capo della diplomazia di Tripoli in una conversazione telefonica con l'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland. Da parte sua, il diplomatico Usa ha ribadito "il sostegno del suo paese a una soluzione politica in Libia e l'esclusione della via militare", esprimendo "la sua disponibilità a cooperare con il governo di Accordo nazionale'' secondo una nota. (segue) (Res)