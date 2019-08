I fatti del giorno - America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: mute ai creatori di serie tv che hanno attaccato Lopez Obrador in campagna elettorale - Le autorità elettorali messicane hanno confermato sanzioni contro i creatori della serie televisiva “Populismo in America Latina”, responsabili di una campagna di discredito nei confronti di Andres Manuel Lopez Obrador nel corso della sua campagna elettorale. Si tratta di una serie di ritratti critici di diverse figure della sinistra latinoamericana da Hugo Chavez a Luiz Inacio Lula da Silva, fino allo stesso Lopez Obrador, definito “Redentore furioso” per la sua campagna di moralizzazione del paese messa in contrasto col passato da membro del Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), la forza politica che ha governato il paese per oltre 70 anni. La corte ha riconosciuto che la robusta campagna di annunci pubblicitari sui media, ma anche sui mezzi pubblici e sui cartelloni, puntava a “influenzare negativamente a percezione pubblica” dell’allora candidato del Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) alla presidenza. (segue) (Res)