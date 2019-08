I fatti del giorno - America latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Corte suprema sollecita norme per uso terapeutico cannabis - La Corte suprema del Messico ha chiesto al ministero della Salute di emettere nei prossimi mesi un regolamento che permetta l’uso della marihuana a scopo medicinale. Un’istruzione emessa a corredo dell’esame di una presunta violazione dei diritti umani nel caso di un bambino cui era stato negato l’uso dei derivati della pianta. “L’assenza delle norme che regolano l’uso terapeutico della cannabis toglie inevitabilmente efficacia al diritto alla salute, non stabilendo le condizioni necessarie per esercitarlo”, si legge in una nota della Corte che ha dato al dicastero 180 giorni di tempo per provvedere. Alla fine del 2018, il Senato messicano aveva ripreso in mano il progetto di legge sulla depenalizzazione dell’uso della pianta con scopi medici, testo al momento fermo al Parlamento. (segue) (Res)