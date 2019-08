I fatti del giorno - America latina (5)

- Venezuela: delegazione Norvegia lascia Caracas dopo incontri per riprendere colloqui di pace - Una delegazione di mediatori norvegesi si è recata mercoledì a Caracas per cercare di riannodare le fila del dialogo di pace - al momento sospeso - che governo e oppositori portano avanti a Barbados. Il passaggio nella capitale venezuelana, confermato in conferenza stampa dal leader oppositore Juan Guaidò, segue di una settimana la decisione del governo di non partecipare al sesto round negoziale, denunciando il plauso che il fronte antigovernativo ha riservato a una nuova pesante tornata di sanzioni da parte dell'amministrazione Usa. Colloqui che non vengono considerati interrotti anche se al momento non si conosce la data di una possibile ripresa. “Abbiamo avanzato una popolata e ora la palla è passata al governo”, ha detto il vicepresidente dell’Assemblea nazionale e capo delegazione delle opposizioni Stalin Gonzalez, segnalando che i mediatori norvegesi hanno già abbandonato il paese. (Res)